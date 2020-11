Das Landestheater Coburg muss umplanen - wieder einmal umplanen in dieser Spielzeit des permanenten Ausnahmezustands. Weil der Lockdown mit seinen Einschränkungen bis mindestens zum 20. Dezember verlängert wurde, muss das Landestheater entsprechend die bislang von Anfang Dezember an geplanten Vorstellungen erneut verschieben. Das gilt für die eigentlich am 4. Dezember geplante Premiere von Händels Oper "Alcina" ebenso wie für die verspätete Premiere des Weihnachtsstücks "Der kleine Lord".