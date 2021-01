Coburg vor 1 Stunde

Aktion

Landestheater Coburg: Was Kinder sich für 2021 wünschen

Wie das Landestheater Coburg in Schulen mit Wünscheboxen auf die Suche nach Sehnsüchten und Hoffnungen ging. Eine Auswahl an Antworten ist derzeit in Schaukästen am Theaterplatz zu sehen.