So unterschiedlich sind die Perspektiven für Kultur-Institutionen in Zeiten der alles entscheidenden Inzidenz werte.

In der Stadt Bamberg, wo der Inzidenzwert auf Sinkflug ist und am Donnerstag bei 50,4 stand, will das ETA-Hoffmann am 19. Mai seinen Spielbetrieb im Haus wieder aufnehmen - die noch fehlende behördliche Genehmigung vorausgesetzt. In Coburg dagegen müssen die Theatermacher bangen, ob die Sommer-Festspiele unter freiem Himmel im Hofgarten tatsächlich wie geplant am 5. Juni beginnen können - bei Inzidenzwerten deutlich über der Marke von 200, im Landkreis gar über 300.

Sicher ist nur, dass der Probenbetrieb für die Sommerfestspiele am Dienstag, 11. Mai, auf der Freilicht-Bühne rund um den Alfred-Brunnen beginnen kann - die Bühne ist fertig.jb