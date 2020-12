Eigentlich ist in dieser Ausstellung alles vertreten, was sich Kunstfreunde in der Region wünschen. Kraftvolle Acrylgemälde und zarte Aquarelle, interessante abstrakte Bilder ebenso wie witzige Beton-Objekte. Das Entscheidende aber fehlt diesmal bei der wichtigsten Ausstellung des Kunstvereins : das Publikum . Genauer gesagt: das analoge Publikum . Denn auch der Kunstverein Coburg ist seit dem erneuten und inzwischen verlängerten Lockdown zwangsweise geschlossen.