Kunstverein Coburg: Aufbruch in Krisen-Zeiten

Das Piktogramm an der Eingangstr des Kunstvereins ist unbersehbar und unmissverstndlich in seiner Botschaft. "Maskenpflicht" steht auf dem Zettel, der einen Kopf mit Mund-Nase-Maske zeigt. Abstand wahren, Hygieneregeln mglichst strikt einhalten - auch der Kunstverein Coburg muss sich gemeinsam mit seinen Gsten in seinem Ausstellungs-Pavillon an die in Corona-Zeiten geltenden Gebote halten.