Künftig Pflegeheim statt (Bier-)Produktion auf Coburger Gelände

138 Jahre lang wurde an der Callenberger Straße Sturm's Bier gebraut. Auf dem 7146 Quadratmeter großen Grundstück der früheren Brauerei soll nun ein Seniorenpflegeheim entstehen. Die Hamburger Domicil Unternehmensgruppe beginnt in diesem Jahr mit dem Bau eines Seniorenheimes mit 146 Zimmern und 169 Betten.

Am vergangenen Mittwoch war das Projekt Thema im Bau- und Planungssenat der Stadt. Dabei ging es um formaljuristische Feinheiten des Baurechts, damit etwa das Seniorenheim nicht das benachbarte Gewerbegebiet beeinträchtigt.

Wohngebiete direkt neben Gewerbegebieten sind planungsrechtlich eigentlich nicht möglich, der Senat verabschiedete aber Ausnahmen.

15 Monate Bauzeit

Vor drei Jahren waren in einer Sitzung des damaligen Bau- und Umweltsenats die Pläne erstmals vorgestellt worden. Die Bauzeit wird etwa 15 Monate betragen, die Investitionskosten wurden seinerzeit mit 20 bis 25 Millionen Euro geschätzt.

Entstehen werden in dem Seniorenpflegeheim etwa 80 dauerhafte Arbeitsplätze, sowohl für hoch qualifizierte Pflegekräfte als auch für weniger qualifizierte Mitarbeiter. In dem Pflegeheim wird das Essen in einer eigenen Küche gekocht und die Wäsche auch dort gewaschen. Ein Stockwerk soll Demenzkranken zur Verfügung stehen.

Denkmalgeschützte Villa bleibt

Erhalten bleibt die denkmalgeschützte Villa an der Zufahrt. Dort könnten eine Ergo- oder Physiotherapie-Praxis entstehen.

Ursprünglich war das Grundstück für die Erweiterung der benachbarten Firma Gaudlitz vorgesehen gewesen. Aber dann hatten sich die Pläne, im Medizingerätemarkt Fuß zu fassen, zerschlagen.

Bundesweit rund 40 Pflegeheime

Coburg als Standort hat die Hamburger Investmentfirma nach eingehender Prüfung ausgewählt.

Insgesamt unterhält das Hamburger Unternehmen bundesweit rund 40 Pflegeheime. In Bayern gibt es ein Heim in Schweinfurt und zwei in München. Allein in Berlin betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben 15 Heime.