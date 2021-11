Vor gut einem Jahr gastierte die Jazz-Pianistin Marialy Pacheco erstmals im Landestheater Coburg. Gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester gestaltete sie Ende September einen umjubelten Abend zum Abschluss des Festivals "Itz'z Jazz". Jetzt kehrt Marialy Pacheco zurück: Am Samstag, 13. November, gestaltet die 37-Jährige einen Soloabend im Landestheater (Beginn: 20 Uhr). Die in Havanna geborene Marialy Pacheco zählt zu den außergewöhnlichsten jungen Pianistinnen der aktuellen Jazzszene.

Mit nur 18 Jahren gewinnt sie den kubanischen Wettbewerb "Jo Jazz". Zum ersten Mal präsentiert sie ihren individuellen Stil und eigene Kompositionen, geprägt vom kubanischen Lebensgefühl und spannenden Varianten des Latin Jazz.

Kooperation mit "Leise am Markt"

Sie blickt zurück auf zahlreiche Auftritte in weltweit angesehenen Jazzclubs und auf namhaften Festivals und wurde bereits vom deutschen Botschafter für zwei Konzerte nach Kuba eingeladen. Ihre bisher größte Anerkennung war der Gewinn des begehrten Montreux Jazz Festival Award in der Kategorie "Solo Piano" 2012.

Kurz darauf wird Pacheco für ihr Projekt "Dresden" mit dem australischen "Queensland Music Award" in der Kategorie "Jazz" ausgezeichnet. Die Pianistin lebt in Deutschland und hat bereits zahlreiche Alben veröffentlicht. Unter den aktuellen kubanischen Starpianisten ist Marialy Pacheco die einzige weibliche Pianistin.

"Die Coburger Kulturinstitutionen müssen sich weiter vernetzen"

Bei ihrem großen Solokonzert im Landestheater handelt es sich um eine Kooperation mit der Kultur-Initiative "Leise am Markt". "Die Coburger Kulturinstitutionen müssen sich weiter vernetzen", sagt Intendant Bernhard F. Loges: "Die Zusammenarbeit mit ,Leise am Markt' ist neben der gemeinsamen Begeisterung für den Jazz von einer großen Freude an den ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstlern geprägt, die Antoinetta Bafas durch ihre Kontakte nach Coburg holen kann. Ich freue mich, dass Marialy Pacheco nach dem gefeierten Konzert mit unserem Orchester nun mit einem Soloabend wieder im Landestheater zu Gast ist."

Für den Besuch des Konzerts am 13. November ist ein 3G-Nachweis am Einlass sowie das Tragen einer Maske während des gesamten Vorstellungsbesuchs notwendig. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Der 3G-Nachweis entfällt für Kinder unter sechs Jahren sowie bei Schülerinnen und Schülern mit Schulort in Deutschland. Weitere Infos online unter www.landestheater-coburg.de und an der Theaterkasse telefonisch unter 09561/898989 (Mail: theaterkasse@landestheater.coburg.de).