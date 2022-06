Weidhausen bei Coburg vor 1 Stunde

Zeugenaufruf

Diebe stehlen 200 Kilo-Tresor aus Firma in Oberfranken mit Hubwagen: Kripo bittet um Hinweise

Diebe sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in Weidhausen eingebrochen. Dort haben sie einen 200 Kilo-Tresor gestohlen. Nun bittet die Kripo Coburg um Zeugen.