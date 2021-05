Coburg vor 1 Stunde

Wirtschaft

Keine Angst: Wir machen Zukunft!

Die Zahl der Existenzgründungen im IHK Bezirk Coburg ist auf dem Höchststand. Warum sich in diesen schwierigen Zeiten trotzdem so viele selbstständig machen, erzählen junge Mutbürger, die in der Digitalen Manufaktur Rödental ansässig sind.