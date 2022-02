Mit seiner ersten Opernpremiere in Coburg präsentiert Generalmusikdirektor Daniel Carter ein opulentes Opernerlebnis mit Orchester, Chor und dem gesamten Musiktheaterensemble. Die letzten drei Vorstellungen des Ravel-Abends widmet das Landestheater dem im Dezember 2021 vollkommend überraschend verstorbenen Regisseur des Stücks, Tibor Torell.

In seinem ersten Bühenwerk "Die spanische Stunde" erzählt Maurice Ravel die Geschichte von Concepción. Während ihr Mann, der Uhrmacher Torquemada, abwesend ist, trifft sie sich mit ihrem Liebhaber Gonzalve. Diesmal werben jedoch gleich drei Männer um ihre Gunst. Concepción versteckt sie abwechselnd in den Standuhren, die sie in ihr Schlafzimmer tragen lässt.

Magische Orchesterklänge

In der 1925 uraufgeführten Oper "Das Kind und der Zauberspuk" lässt ein Kind, das von der Mutter bestraft wird, seine Wut an den Tieren und dem Mobiliar aus. Doch wie in einem Albtraum erwachen die beschädigten Gegenstände plötzlich zum Leben und begehren gegen das Kind auf. Ravel schuf eine Kammeroper mit filigranen, magisch anmutenden Orchesterklängen, in der sich bedrohlich-düstere und komische Szenen abwechseln und die sich durch eine enorme musikalische Vielfalt auszeichnet - Daniel Carter spricht von einem regelrechten "Lexikon der musikalischen Stile".

Der Operndoppelabend ist die letzte Inszenierung des tschechischen Regisseurs Tibor Torell, der unter anderem am Theater Aachen sowie lange Zeit an der Deutschen Oper am Rhein wirkte. Am Landestheater Coburg hatte er zuletzt "Neues vom Tage" von Paul Hindemith inszeniert. Gemeinsam mit Nicola Reichert, die für die aufwendige, originelle und farbenfrohe Ausstattung verantwortlich zeichnet, schuf er ein Opernerlebnis für die Sinne.

Die weiteren Termine sind Dienstag, 8. März und Freitag, 18. März. Der Vorstellungsbesuch steht augenblicklich unter der 2G-Regel für Besucher ab 18 Jahre. Schüler bis einschließlich 17 Jahre müssen am Einlass lediglich einen gültigen Schülerausweis vorzeigen. Weitere Informationen online auf www.landestheater-coburg.de.

Eine Besprechung der des Opern-Doppelabends am Landestheater Coburg finden Sie hier