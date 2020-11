Coburg vor 36 Minuten

Corona-Krise

In diesem Jahr leider unsichtbar: Coburgs Christkind

Der Weihnachtsmarkt muss ausfallen, aber einen besinnlichen Prolog zur Beginn der Adventszeit gab es trotzdem. Statt vom Rathausbalkon sprach das Christkind am Freitag via Radio und Lautsprecher-Übertragung in der Innenstadt zur Bevölkerung.