E-Scooter im Hot-Dog-Imbiss? Ja, das gibt's! Und Lars Kraus hat sogar Kombi-Angebote: Wer sich in der Nägleinsgasse 1 in Coburg einen E-Scooter ausleiht, bezahlt für eine Stunde 7 Euro (plus Hot Dog und Getränk: 12 Euro) und für zwei Stunden 13 Euro (plus Hot Dog und Getränk: 17,50 Euro). Wichtig: Wer fahren will, muss mindestens 14 Jahre alt sein.

Die E-Scooter, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h beträgt, sind auf Straßen und Radwegen erlaubt - aber nicht auf Gehwegen!

