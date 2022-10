Besondere Fahrt nach Bad Rodach: Bräutigam mit einer außergewöhnlichen Idee

Bräutigam mit einer außergewöhnlichen Idee Brautfahrzeug begeistert die Gäste: "Andere holen sich Oldtimer"

begeistert die Gäste: "Andere holen sich Oldtimer" Hochzeitsfahrt von Thüringen nach Bad Rodach im Kreis Coburg sorgt für Aufsehen

Am Samstag (15. Oktober 2022) feierte ein Ehepaar seine Hochzeit in Bad Rodach im Kreis Coburg. Zuvor ging es noch zum Standesamt in Thüringen. Nach der Trauung stand jedoch kein typisches Brautauto bereit.

Kreis Coburg: Ehepaar begibt sich auf Mähdrescher zur Hochzeitsfeier

Steven Kosteczka und Kathi Eichhorn gaben sich das Ja-Wort - und wurden vom Standesamt in Heldburg (Thüringen) mit einem Mähdrescher abgeholt. "Ein Brautauto kann jeder haben, einen Braut-Mähdrescher nicht", freut sich der Bräutigam im Gespräch mit inFranken.de.

Die etwa zehn Kilometer lange Mähdrescher-Fahrt habe in "Andi's Frankenstube" in Bad Rodach im Kreis Coburg geendet - dort habe die Hochzeitsfeier stattgefunden, so Kosteczka. Andreas Reinhardt, Betreiber des Lokals, zeigt sich gegenüber inFranken.de begeistert: "Absolut geniale Idee! Andere holen sich irgendwelche Oldtimer zur Hochzeit."

Auch Freunde und Bekannte des Ehepaares seien begeistert gewesen, "es war mal was anderes", erklärt Kosteczka. Doch wie kommt man auf den Gedanken, einen Mähdrescher zum Hochzeitsauto umzufunktionieren?

Bräutigam erklärt Hintergründe der Mähdrescher-Idee

"Für mich war klar, dass ich irgendwann zu meiner Hochzeit mit dem Mähdrescher fahre. Also besser gesagt, dass ich mit meiner Frau vorne sitze und mein Vater fährt", so der Bräutigam. Sein Vater sei in der Landschaft tätig, er selbst sei ebenfalls "mit der Landwirtschaft aufgewachsen", erklärt Kosteczka.

Die Planung der Hochzeit sei sehr kurzfristig gewesen, weshalb schnell ein Mähdrescher und ein Geschirr hermusste, das vorne am Fahrzeug befestigt wurde, erklärt der Bräutigam. Auf diesem Geschirr habe das Brautpaar die Fahrt über von Thüringen nach Bad Rodach gesessen. Das Ehepaar bedankt sich in diesem Zuge bei der Claas Thüringen GmbH in Vachdorf, Herrn Dietmar Koch (Agrar GmbH "Am Straufhain") und herzding Fotografie aus Streufdorf in Thüringen.

"Irgendwann hat es während der Fahrt auch angefangen zu regnen", berichtet Kosteczka. Der Sitz, der vorne am Mähdrescher angebracht war, habe keine Überdachung besessen, weshalb das Ehepaar auf der Fahrt nach Bad Rodach im Kreis Coburg einen Regenschirm habe aufspannen müssen. Doch trotz allem schwärmt der Bräutigam: "Ich habe mir meinen Hochzeitstraum erfüllt."

