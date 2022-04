Coburg vor 7 Stunden

Hubschrauber über der Stadt

25-Jähriger bedroht Polizei mit Schusswaffe: Großfahndung nach zwei bewaffneten Männern in Coburg

In der Nacht zum Sonntag wird die Polizei wegen einer vermeintlichen Massenschlägerei vor einer Kneipe in Coburg gerufen. Der Einsatz gipfelt in der Verfolgung von zwei Verdächtigen - dabei zieht einer der Männer plötzlich eine Waffe.