Am sonnigen Wochenende zog es zahlreiche Wanderfreunde samt Kind und Kegel zum Muppberg und zur Arnoldhütte. So viel Publikum mitten im November gibt es in der tristen Jahreszeit eher selten auf Neustadts Hausberg. Dieses Jahr ist allerdings alles anders: Die Corona-Pandemie mit dem derzeitigen " Lockdown light", wie auch der seltene "Martinisommer" im November lockte die Menschen raus in die Natur.