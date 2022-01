Coburg vor 41 Minuten

Kultur-Tipp

"Fast Normal" am Dienstag im Landestheater Coburg

Das mit dem Pulitzer-Preis und drei Tony-Awards ausgezeichnete Musical "Next to Normal (Fast Normal)" ist am Dienstag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr im Großen Haus des Landestheaters zu erleben.