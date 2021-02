Eben war noch Winter - doch jetzt kommt mit großen Schritten der Frühling! Auch in Coburg waren am Mittwoch viele Menschen anzutreffen, die sich über die milden Temperaturen freuten. "Die Sonne tut so gut", sagte etwa Jessica Heß, die es sich in ihrer Mittagspause auf einer Bank vor den Arkaden auf dem Schlossplatz gemütlich gemacht hatte - und wer saß da neben ihr?

Derweil gab es auf dem Coburger Wochenmarkt eine große Nachfrage nach Blumen. Andreas Zöcklein weiß auch, warum: "Die Menschen freuen sich, dass die Welt wieder etwas bunter wird!"

Der Frühling bedeutet für manche Menschen aber auch richtig harte Arbeit: So müssen die Mitarbeiter des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebs die Straßen und Gehwege vom Splitt befreien.

Deutlich mehr Spaß hatten am Mittwoch mehrere Studierende, die im Hofgarten Fußball spielten.

