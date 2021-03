Von wegen "Sackgasse Wassergasse": Radfahrer können künftig an dieser Stelle noch weiter in Richtung Kläranlage fahren und nach der ersten Unterführung nach links in den Kiebitzweg einbiegen, der dann bis nach Creidlitz verläuft.

Oliver Schmidt