Die Bäckerei Heimann in Rödental gibt es nunmehr schon seit 18 Jahren. Nun musste der Betrieb Insolvenz anmelden. Die Gründe dafür seien vielfältig, "das komplette Programm", wie der vorläufige Insolvenzverwalter des Betriebs, Klaus-Christof Ehrlicher, gegenüber inFranken.de erklärt. "Es kam einfach alles zusammen, aber am härtesten trifft es die Familie selbst."

Bäckerei Heimann in Insolvenz: "Für die Backstube wird es schwierig"

Die Ursachen für die Entscheidung sind weitreichend. "Beginnend mit Corona und den einhergehenden Betriebsschließungen", sagt Ehrlicher. "Die Bäckerei hat in der Vergangenheit auch viel in Backstube und die Cafés investiert." Obendrauf kämen die hohen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie sowie gleichzeitig die "Personalknappheit mit gleichzeitiger Erhöhung des Mindestlohns."

Doch auch die Kundenfrequenz habe sich verändert: "Die Bereitschaft, Geld auszugeben, hat natürlich auch nachgelassen. Gerade bei den nicht so alltäglichen Produkten wie Torten oder Ähnlichem." Am 1. Mai 2005 wurde die Bäckerei eröffnet - nun, knapp 18 Jahre später, ist sie insolvent. "Letztendlich werden wir die Gegebenheiten prüfen, aber es sieht so aus, dass es für die Backstube schwierig sein wird." Was die vier Filialen in Einberg, Ebersdorf, Rödental und Weidach anbelange, befinde man sich derzeit noch in Gesprächen.

Es sei grundsätzlich möglich, dass diese durch andere Mitbewerber übernommen und weitergeführt werden könnten - "die Backstube als solche aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht."

Für die Zukunft der Mitarbeiter*innen stellt Ehrlicher hingegen eine gute Prognose aus: "Gerade im Verkaufsbereich wird derzeit viel Personal gesucht. Ich denke, dass es nicht so schwierig werden wird, dass die Leute wieder unterkommen. Eigentlich jeder Bäcker sucht gerade aktiv."