Ebersdorf: Mann entblößt sich nahe Grundschule - Polizei bestätigt drei geschädigte Kinder

Am Mittwoch (29. März 2023) verständigte eine Frau gegen 11.25 Uhr die Polizei Coburg über einen Mann, der ihr in der Frohnlacher Straße in Ebersdorf entgegengekommen sei und sein Geschlechtsteil entblößt habe. Das berichtete die Polizei am darauffolgenden Tag in einer Pressemitteilung. Am Montag (3. April 2023) ergänzt Pressesprecher der Polizeiinspektion Coburg Stefan Probst gegenüber inFranken.de weitere Details.

Die Tat des Mannes wird als sexueller Missbrauch an Kindern eingestuft. Der Mann führte die exhibitionistischen Handlungen vor einem Verbrauchermarkt aus, in dessen unmittelbarer Nähe sich die Grund- und Mittelschule Ebersdorf befindet.

Exhibitionist nahe Ebersdorfer Grundschule - Polizei mit Bitte an Eltern

Insgesamt kamen laut Probst neben der 34-jährigen Frau drei Kinder zu Schaden. Zwei davon waren im Alter zwischen sieben bis acht Jahren, das Alter des anderen werde noch ermittelt. "Die Coburger Polizei konnte den Mann kurz darauf noch in unmittelbarer Nähe festnehmen", heißt es in der Pressemitteilung vom Donnerstag (30. März 2023).

Der Fall sei nun Sache der Kriminalpolizei. Laut Probst sollten Eltern Kindern nahelegen, dass sie solche Beobachtungen umgehend an Erwachsene kommunizieren und zudem die Polizei informiert werden soll.