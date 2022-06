Bombendrohung in Ebersdorf bei Coburg: Grund- und Mittelschule evakuiert

"Man macht sich viele Gedanken": Landrat schildert, wie er die Lage erlebt hat

Mann (35) gegenüber Schülern - mit wirren Äußerungen - Polizei rückt mit Sprengstoffhunden an

mit - rückt an Keine verdächtigen Gegenstände gefunden - Tatverdächtiger wird festgenommen

Nach einer Bombendrohung in Ebersdorf bei Coburg wurde eine Grund- und Mittelschule kurzerhand evakuiert. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Landrat Sebastian Straubel erklärt gegenüber inFranken.de, wie er die brenzlige Situation am Montag (20. Juni 2022) erlebt hat. "Man macht sich viele Gedanken, was da konkret los ist", sagt er.

Update vom 22.06.2022, 17.15 Uhr: Landrat äußert sich zu Bom

Nach der Bombendrohung an der Grund- und Mittelschule Ebersdorf bei Coburg am Montag (20. Juni 2022) hat sich Landrat Sebastian Straubel (CSU) bei der Schulleitung und den vor Ort anwesenden Einsatzkräften bedankt. Gegenüber inFranken.de berichtet Straubel, wie er die Situation selbst erlebt hat.

Kurz nach 11 Uhr hatte es am Montag an der Schule in Ebersdorf eine Bombendrohung durch einen Mann auf dem Schulgelände gegeben. "Die Nachricht war natürlich zunächst beängstigend", teilt der Landrat des Kreises Coburg auf Nachfrage mit. "Man macht sich viele Gedanken, was da konkret los ist." Straubel lobt diesbezüglich das Handeln der Betroffenen in der Grund- und Mittelschule.

"Alle Beteiligten, Schüler wie Lehrer, haben sich super verhalten", konstatiert er. Das Sicherheitskonzept der Schule habe gegriffen, die Polizei sei schnell vor Ort gewesen. "Ich bin wirklich froh, dass die vermeintliche Gefahr so souverän bewältigt wurde und kann dafür allen Beteiligten nur ein herzliches Dankeschön sagen", betont der Landrat. "Ich bin froh, dass alles glimpflich abgelaufen ist und hoffe, dass es nie zu einem Ernstfall kommt."

Die Schulleitung habe sofort und ruhig gehandelt, berichtete das Landratsamt Coburg zuvor am Montag auf seiner Facebook-Seite. "Kinder und Lehrkräfte sind außer Gefahr. Der Täter wurde festgenommen und das Schulgelände evakuiert."

Landrat Sebastian Straubel habe sich vor Ort persönlich ein Bild gemacht und bedankte sich sowohl bei der Schulleitung für das umsichtige Handeln als auch bei Polizei und Feuerwehr, Rettungsdienst und THW für deren Einsatz - "zum Wohle unserer Kinder."

Update vom 20.06.2022, 15.35 Uhr: Bombendrohung in Ebersdorf bei Coburg - Polizei nennt Details

Wegen der Äußerungen eines 35-Jährigen räumten Polizisten zur Sicherheit am Montagmittag (20. Juni 2022) die Grund- und Mittelschule in Ebersdorf bei Coburg, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Die Beamten nahmen den Mann vor der Schule vorläufig fest. Die Polizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 11 Uhr war der 35-Jährige auf zwei Schüler zugegangen, die sich vor dem Gebäude in der Schulstraße aufhielten. In englischer Sprache machte der Mann wirre Äußerungen, die darauf schließen lassen konnten, dass sich eine Bombe auf dem Schulgelände befinden könnte. Der Schulleiter wurde auf das Gespräch zwischen den Dreien aufmerksam und alarmierte daraufhin die Polizei.

Polizisten nahmen den Mann aus den Niederlanden widerstandslos vor dem Schulgebäude fest. Die Beamten evakuierten die 360 Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule und sperrten das Areal weiträumig ab.

Im Anschluss durchsuchten Sprengstoffhunde und Polizeikräfte das Gelände nach verdächtigen Gegenständen. Ohne Feststellungen wurde das Gelände um 14.15 Uhr wieder freigegeben. Der 35-Jährige befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus.

Erstmeldung vom 20.06.2022, 13.30 Uhr: Schule im Kreis Coburg nach "verdächtiger Mitteilung" geräumt

Am Montag (20. Juni 2022) läuft ein größerer Einsatz der Polizei an einer Schule in Ebersdorf bei Coburg. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, ging bei der Schule eine "verdächtige Mitteilung" ein. Offenbar handelt es sich um eine Bombendrohung.

Die Schule veranlasste daraufhin umgehend, dass alle Schulkinder und Lehrkräfte das Gelände verlassen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist das Gebäude inzwischen evakuiert und der Bereich abgesperrt.

Einsatz nach Bombendrohung an Schule im Kreis Coburg

Die Einsatzkräfte würden derzeit die Räumlichkeiten nach verdächtigen Gegenständen absuchen. Die genaueren Hintergründe sind noch unklar.