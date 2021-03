Sollten es die bis dahin geltenden Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zulassen, soll es auch heuer wieder eine Sommeroperette auf der Waldbühne geben. Das hat am Wochenende Friederike Möbus im Auftrag des Organisationsteams der Veranstaltung bekannt gegeben. "Ein Abend - zwei Einakter" soll es dann im Sommer heißen. Mit den beiden Einaktern "Die schöne Galathee" von Franz von Suppè und "Salon Pitzelberger" von Jacques Offenbach plant die Sommeroperette ihre diesjährige Freilichtsaison.

Neben bekannten Künstlern, die das Publikum in den zurückliegenden Spielzeiten bereits erleben durfte, wird es auch neue Stimmen zu entdecken geben. Mit der Sopranistin Anna Voshege und dem Tenor Martin Shalita haben die Bad Rodacher Veranstalter zwei Solisten engagiert, die schon an der Oper in Düsseldorf, dem Theater Cottbus, dem Melbourne Festival oder bei den Richard-Strauss-Festspielen Garmisch-Partenkirchen zu hören waren. Neben ihnen werden Michael Mrosek, Harald Wurmsdobler und Tobias Engelhardt Teil der Besetzung sein - Letzterer zeichnet auch für das Bühnen- und Kostümbild verantwortlich. Die Regie übernimmt Rita-Lucia Schneider. Das kleine Orchester, bestehend aus fünf Musikern, steht unter der Leitung des Musikalischen Leiters Reinhard Schmidt.

Wie bereits im Sommer 2020 werden die entsprechenden Abstands- und Hygienevorgaben umgesetzt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 12. April, und erfolgt telefonisch unter 09564/800441 (montags bis freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr), per Mail an bestellung@waldbuehne-heldritt.de, sowie über das Bestellformular der Waldbühne.

Die Sommeroperette Heldritt 2021 auf einen Blick:

Mitwirkende Rita Lucia Schneider, Anna Voshege, Martin Shalita, Michael Mrosek, Tobias Engelhardt und Harald Wurmsdobler

Vorstellungstermine für 2021 Freitag, 13. August (Beginn: 19.30 Uhr), offizielle Premiere. - Samstag, 14. August, 19.30 Uhr. - Sonntag, 15. August, 16 Uhr. - Donnerstag, 19. August, 19.30 Uhr. - Freitag, 20. August, 19.30 Uhr. - Samstag, 21. August, 14.30 und 19.30 Uhr. - Sonntag, 22. August, 16 Uhr (letzte Vorstellung).

Kartenpreise Normale Tickets kosten 28 Euro (ermäßigt: 25 Euro).

Infos Aktuelle Informationen gibt es auf der neue Homepage der Sommerperette unter www.sommeroperette-heldritt.de

red