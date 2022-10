Dörfles-Esbach: Gemeinderat beschließt drastische Energiesparmaßnahmen

"Komplettabschaltung der Straßenbeleuchtung": Empfehlungen von Klimabeirat werden umgesetzt

Empfehlungen von werden umgesetzt Dunkle Winternächte für Anwohner: Laternen bleiben bereits ab 23 Uhr aus

für Anwohner: bleiben bereits aus "Temperatur der Heizungen" wird reduziert: Auch Kindergarten und Schule betroffen

Der Gemeinderat in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) hat in seiner Sitzung vom Donnerstag, dem 13. Oktober 2022, unter anderem drastische Energiesparmaßnahmen wegen der hohen Strom- und Gaspreise beschlossen. Zuvor hatte der Klima- und Umweltbeirat der Gemeinde entsprechende Vorkehrungen empfohlen. Dies wurde mit einer Mehrheit der Stimmen angenommen, wie es im öffentlichen Gedächtnisprotokoll der Sitzung heißt.

"Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung": Gemeinde schaltet die Laternen ab

"Aufgrund der aktuellen Energiekrise ist auch die Gemeinde Dörfles-Esbach aufgefordert, in den Bereichen Wärme und Strom Energie einzusparen", ist dort zu lesen. Man ergreife daher mehrere "Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung".

Der Klima- und Umweltbeirat hatte demnach in seiner Sitzung am Mittwoch, dem 5. Oktober 2022, Empfehlungen für den Gemeinderat erarbeitet. So soll etwa eine "Komplettabschaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet von 23 bis 5 Uhr" beim Sparen von Energiekosten helfen.

Im kommenden Jahr 2023 soll die Gemeinde diese Beleuchtung dann vollständig auf LED umrüsten, lautete die Empfehlung. Außerdem solle die "Temperatur der Heizungen in gemeindlichen Gebäuden" auf 19 Grad reduziert werden.

Flure bei der Feuerwehr bleiben kalt - mindestens 20 Grad für Kindergarten in Dörfles-Esbach

Kälter soll es laut dem Beirat in der Schulturnhalle mit 18 Grad werden, für den Kindergarten wurden 20 Grad empfohlen, im "Kleinkindbereich-Kindergarten" und beim Kinderturnen in der Schulturnhalle 21-22 Grad.

Obendrein wollte der Beirat, dass das Warmwasser der Waschbecken in den Toiletten abgestellt wird. "In den Pausen und nach Dienst-, Schul- und Kindergartenende sollen PCs, Drucker, etc. vom Stromnetz genommen werden", hieß es weiter.

In der Verwaltung und im Feuerwehrhaus sollen in den Fluren die Heizungen vollkommen ausgestellt werden, so die Empfehlung. Alle vom Klima- und Umweltbeirat für Dörfles-Esbach erarbeiteten Vorschläge sollen nun laut Gemeinderatsbeschluss umgesetzt werden.

