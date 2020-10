Das war ja schon fast ein wenig wie Weihnachten: Es gab Geschenke - besser gesagt Gewinne. So kann sich die evangelische Kindertagesstätte "Schneckenhaus" in Heilgersdorf über einen elektrischen Krippenwagen freuen. Sechs der jüngsten betreuten Jungen und Mädchen haben Platz in dem Gefährt, das die Kita beim Kreativ-Wettbewerb der VR-Bank Lichtenfels-Ebern gewann.

Spontan war dem Team zur Aufgabenstellung "Kreatives zum Thema VR-Bank" etwas mit Musik und Bewegung eingefallen. "Da haben die Kinder am meisten Spaß dran", berichtet Astrid Hums, stellvertretende "Schneckenhaus"-Leiterin. Dank Roland Schuhmann, der einer alten Kinderbank einen frischen Anstrich in den Farben der VR-Bank verpasst hatte, wurde eine "Musikbank" kreiert, die dann mit vielen selbstgebauten Instrumenten bestückt wurde. Plastik-Spardosen wurden mit Reis und Erbsen gefüllt und dienten als Rassel. Ein altes Xylophon kam zu neuen Ehren. Kuhglocken in verschiedenen Größen gesellten sich dazu und selbst ein Plastikschlauch wurde mit Holzstäben "bespielt". Als Musik hatte das Team extra ein Lied auf die Bank umgedichtet. Die Musikbank und das auf Video festgehaltene Lied reichte die Kita für den Kreativ-Wettbewerb ein. Danach war der Wettbewerbsbeitrag vier Wochen in der Seßlacher VR-Bankfiliale ausgestellt.

Schließlich gewann das "Schneckenhaus" einen der vier Hauptpreise. Vor kurzem wurde der Krippenwagen übergeben. Leiterin Tamara Dobner bedankte sich für den "tollen Preis". Die Musikbank selbst, die inzwischen zurück im "Schneckenhaus" ist, werde im Kindergarten stehen bleiben und "ganz sicher auch bespielt werden", so Dobner weiter. VR-Bank-Kundenbetreuer Stefan Herr zufolge fiel den Juroren die Auswahl aus insgesamt 16 eingesandten Kunstwerken schwer. Mit dem Kinderhaus "Regenbogen" (Untersiemau) gewann eine zweite Einrichtung aus dem Landkreis einen weiteren "VR-Kinderbus". bek