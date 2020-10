Zwlf Jahre lebte Gudrun Jchner ihren Traum. In ihrem Hofcaf in Gemnda verwhnte sie Gste mit feinen Backwaren, Brotzeiten oder Speisen . Doch nun das: "Die Mohnbiene verabschiedet sich", verkndete Jchner via Rundbrief vor knapp zwei Wochen an alle "Mohnbiene"-Fans. Ein Schreiben, das seine Adressaten ebenso berraschte wie die Leser des Selacher Amts- und Mitteilungsblattes, in dem sie das Ende ihres Herzensprojekts ebenfalls verkndete.