Betroffen sind die Ballettvorstellungen "First Steps" am Mittwoch, 16. März und Donnerstag, 17. März in der Reithalle sowie "Der Glöckner von Notre Dame" am Samstag, 19. März im Großen Haus. Außerdem von einer Absage betroffen ist der Maurice-Ravel-Operndoppelabend am Freitag, 18. März, im Großem Haus.

Inwieweit eine Ersatzvorstellung für die letzte Vorstellung von Ravels "Die spanische Stunde" / "Das Kind und der Zauberspuk" angesetzt werden kann, wird das Landestheater zeitnah mitteilen (www.landestheater-coburg.de).

Bereits erworbene Karten werden an der Theaterkasse erstattet oder auf Wunsch umgebucht. Im Falle einer Onlinebuchung erfolgt die Rückabwicklung über Reservix. Die Kunden erhalten hier automatisch eine Rücküberweisung der entsprechenden Ticketsumme und müssen nicht an die Theaterkasse kommen.