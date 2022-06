Beim Tag der kleinen Forscher am Donnerstag, 23.06.2022 durchstreiften über 200 Kita- und Grundschulkinder den Hofgarten, eine Baustelle und den Steinbruch Mönchröden. Der Forschungsauftrag war klar: „Geheimnisvolles Erdreich – die Welt unter unseren Füßen“. Expertinnen und Experten aus dem Naturschutz (BUND und LBV), dem Grünflächenamt, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der SÜC leiteten die Kindergruppen fachlich an. Wie Stadt und Landkreis Coburg berichten, wurden gemeinsam Insekten bestimmt, gegraben und Erdproben erforscht. Dabei konnten die Kinder aktiv den Boden und seine unterschiedlichen Funktionen selbst erkunden.

Dritter Bürgermeister Can Aydin begrüßte die ersten Kindergruppen: „Da wäre ich als Kind auch gerne dabei gewesen.“ Er dankte den Guides und lobte die Kooperation von Stadt und Landkreis für die Stiftung Haus der kleinen Forscher als „gelebte Bildungsregion“.

Zum Start begleitete Can Aydin den BUND und die kleinen Forscher bei ihrer ersten Entdeckungstour. Auch der Stellvertreter des Landrats, Martin Stingl, drückte den Guides und den Kindern seine Freude über den Aktionstag aus und schwärmte von seiner Kindheit in Mönchröden: „Ich habe im Steinbruch früher auf Steine gehämmert und geschaut, was im Erdboden los ist.“

Unter Anleitung des LBV entdeckten die Kinder im Steinbruch Mönchröden verschiedene Erdbewohner und formten eigene Waldgeister aus Ton. In der Ketschengasse besichtigten die kleinen Forscher eine Baustelle der SÜC und lernten, was unterirdisch nötig ist, um eine Stadt mit Energie und Wasser zu versorgen.

Mit vielen lebendigen Eindrücken kamen die Kinder von den Forschungsrouten zurück und erhielten als Anerkennung für ihre Neugier ein Forscherdiplom und kleine Geschenke.

Der Tag der kleinen Forscher findet einmal jährlich statt. Der Aktionstag wird von der Stiftung Haus der kleinen Forscher initiiert, deren Netzwerkpartner Stadt und Landkreis Coburg sind. Die Stiftung verfolgt das Ziel, Themen aus den Naturwissenschaften sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Alltag und das Lernumfeld der jüngsten Kinder zu integrieren und sie zu eigenständigem Forschen zu ermutigen.