In diesem Jahr feiert der Landkreis Coburg "in seiner heutigen Form" seinen 50. Geburtstag. Da zu diesem besonderen Anlass auch die Bürgerinnen und Bürger der Region mitfeiern sollen und das "in Corona-Zeiten nicht ganz so leicht" sei, habe sich Landrat Sebastian Straubel (CSU) jetzt "etwas ganz Besonderes" ausgedacht, wie das Landratsamt jetzt mitteilte.

"Große Landkreiswette" im Raum Coburg - Landrat Straubel mit besonderer Jubiläums-Idee

Im August wird Straubel demnach an drei verschiedenen Tagen (16. August, 17. August und 19. August) "alle 17 Städte und Gemeinden" des Landkreises mit einem Eiswagen einen Besuch abstatten und den Kindern und Jugendlichen vor Ort je eine Kugel Eis spendieren. "Wer die Familiencard oder den Ferienpass besitzt, bekommt sogar zwei Kugeln", teilt das Landratsamt via Facebook mit.

Der Landrat wettet: Die Kinder und Jugendlichen werden es nicht schaffen, insgesamt 2500 Kugeln Eis zu verdrücken. "Lasst uns ihm das Gegenteil beweisen und so die große Landkreiswette gewinnen", heißt es im Post des Landratsamts Coburg. Der Wetteinsatz: Falls Straubel seine Wette verlieren sollte, werde er für alle Besitzer der Ehrenamtskarte grillen.

Den kompletten Fahrplan zur Eiswagen-Tour im Landkreis Coburg findet ihr hier:

Dienstag, 16. August

9.30 Uhr: Bad Rodach (Therme)

(Therme) 10.30 Uhr: Tambach (Wildpark)

(Wildpark) 11.30 Uhr: Ahorn (Alte Schäferei)

(Alte Schäferei) 12.30 Uhr: Seßlach (Feuerwehr)

(Feuerwehr) 13.30 Uhr: Bodelstadt (Dorfmitte)

(Dorfmitte) 14.30 Uhr: Untersiemau (Freizeitgelände Schlossteich)

(Freizeitgelände Schlossteich) 15.15 Uhr: Rossach (Dorfplatz)

(Dorfplatz) 16 Uhr: Niederfüllbach (Schlosspark)

(Schlosspark) 16.30 Uhr: Grub a. Forst (Reichenbachhaus)

Mittwoch, 17. August

11.30 Uhr: Sonnefeld (Domäne)

(Domäne) 12.15 Uhr: Weidhausen (Ortsmitte)

(Ortsmitte) 13 Uhr: Ebersdorf (Bahnhof)

Freitag, 19. August

11.30 Uhr: Neustadt (Freizeitpark)

(Freizeitpark) 12.30 Uhr: Rödental (Rosenau-Spielplatz)

(Rosenau-Spielplatz) 13.30 Uhr: Dörfles (Outdoor-Ranch)

(Outdoor-Ranch) 14.30 Uhr: Lautertal (Gerichtslinde)

(Gerichtslinde) 15.30 Uhr: Meeder (St. Laurentius Kirche)

