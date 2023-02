Am Faschingsdienstag, 21. Februar, schließen Bürgerbüro, Schnellschalter, Fundbüro, Touristinformation und die übrigen Dienststellen der Stadtverwaltung bereits um 12 Uhr.

Wie die Stadt Coburg mitteilt, öffnen das Haus am See sowie die Stadtbücherei an diesem Tag nicht.

Bereits vereinbarte Termine gelten weiterhin.