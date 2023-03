Nicht auf dem Treppchen, sondern davor standen am vergangenen Wochenende Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, 2. Bürgermeister Hans-Herbert Hartan und 3. Bürgermeister Can Aydin. Zusammen mit Ronny Göhl, Leiter des Sportamtes, ehrten sie über 110 aktive Sportler*innen für ihre Leistungen im vergangenen Jahr. Wie die Stadt Coburg berichtet, war von Medaillen bei Bayerischen Meisterschaften bis hin zu Weltmeistertiteln alles mit dabei.

„Die Sportbewegung ist und bleibt der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Hier werden weiterhin Werte vermittelt wie Respekt, Fairness, Zuverlässigkeit, Teamgeist, Engagement und vor allem Toleranz unabhängig von Hautfarbe, Religion und Weltanschauung“, betonte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig in seiner Dankesrede. Er versprach, die Vereine auch weiterhin finanziell und tatkräftig zu unterstützen.

Sportamtsleiter Ronny Göhl wies darauf hin, dass es viel Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft erfordere, eine solche Auszeichnung zu erhalten. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen, Trainer*innen, Betreuer*innen und Helfer*innen, die ebenfalls einen großen Anteil an den zahlreichen Erfolgen der Sportler haben.

Besonders große Erfolge erzielte im vergangenen Jahr der Paddel- und Segelclub: In der Aktivenklasse gewann die Mannschaft die Deutschen Kanupolo-Meisterschaften. Leonie Wagner, Jule Schwarz und Nele Schmalenbach erreichten zudem mit der deutschen Damen-Nationalmannschaft in Frankreich den Weltmeistertitel und den zweiten Platz bei den World Games in Alabama.

Ein Garant für sportlichen Erfolg bleibt ebenfalls die Schützengesellschaft Coburg. Besonders hervorzuheben ist Helmut Stubenrauch, der mit der deutschen Mannschaft Weltmeister im Vorderlader-Wettkampf wurde. Die Schützengesellschaft Coburg erreichte mit Helmut Stubenrauch, Dieter Hammerbacher und Arpad von Schalscha-Ehrenfeld den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im 25m Pistolen Wettkampf. Jürgen Wallowsky von der Schützengesellschaft Coburg holte den Europameister-Titel der älteren Schützen. In der Seniorenklasse lief Karl Dorschner vom TV 1848 Coburg in mehreren Distanzen bei den bayerischen und deutschen Leichtathletikmeisterschaften in der Altersklasse M70 auf Medaillenränge und wurde mit der deutschen Mannschaft Weltmeister.

Auch der sportliche Nachwuchs war erfolgreich: Daniel Cionoiu vom TV Coburg-Neuses wurde Deutscher Vizemeister im Orientierungslauf. Milena Heider und Pascal Rettlinger von der Schwimmstartgemeinschaft Coburg erreichten eine große Zahl an Medaillenplätzen bei Bayerischen-, Süddeutschen- und Deutschen Meisterschaften. Des Weiteren erreichten viele Jugendliche der Coburger Turnerschaft, des TV Coburg-Ketschendorf, des Alpenvereins Coburg, des HSC 2000 Coburg, des Schwimmvereins Coburg und das Paddel- und Segelclub zahlreiche Platzierungen bei Bayerischen Meisterschaften.

3. Bürgermeister Hans-Herbert Hartan musste ebenfalls die Seite wechseln: Für seine langjährige Tätigkeit als Trainier und Funktionär ehrte ihn Oberbürgermeister Sauerteig mit der Plakette für besondere Verdienste in Gold. Ihm sei es zu verdanken, dass sich die Schützengesellschaft Coburg zu einer Hochburg im Schießsport entwickelt habe. Hans-Herbert Hartan engagiere sich in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen für seine Heimatstadt Coburg und sei ein maßgeblicher Förderer des Coburger Sportes über alle Parteigrenzen hinweg, so Sauerteig. Sascha Lützelberger (TV 1848 Coburg) erhielt zudem die Plakette für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Sportes in Bronze. Insgesamt ehrte die Stadt 47 Kinder und Jugendliche, 50 aktive Damen und Herren sowie 16 Senior*innen, sowie zwei Funktionäre.