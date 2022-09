Coburg: Brutaler Angriff auf Fußgänger mitten in der Innenstadt

Männer wollen Frau Regenschirm entreißen - Ehemann geht dazwischen

- Ehemann geht dazwischen Schläge und Tritte auf 55-Jährigen : Opfer weiterhin in Klinik

: Opfer weiterhin in Klinik Polizei schnappt Tatverdächtigen in der Nähe - ging er im Anschluss feiern?

Es ist ein Angriff von unvorstellbarer Brutalität: Mitten in der Coburger Innenstadt wurde am Freitagabend (16. September 2022) ein Passant fast zu Tode geprügelt. In der Badergasse, so die Informationen der Polizei, sollen zwei Männer unvermittelt versucht haben, seiner Ehefrau einen Regenschirm zu entreißen - er ging dazwischen. Dann folgten Schläge und Tritte, der 55-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zwei Tatverdächtige wurden geschnappt und sitzen in U-Haft. Nun gibt die Polizei gegenüber inFranken.de neue Details zu dem Angriff bekannt.

Update vom 20.09.2022: Polizei schnappt Tatverdächtigen in Bar-Umfeld - Wohnort bekannt

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken erklärt, sei der 55-Jährige am Sonntagabend (19. September 2022) immer noch in Lebensgefahr geschwebt. "Aktuell ist unser Stand, dass sich der Mann weiterhin in einem Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung befindet, die Verletzungen sind schwerwiegend", so die Sprecherin.

Bei den beiden Tatverdächtigen, einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen, hatte ein Ermittlungsrichter am Samstag (18. September 2022) Untersuchungshaft angeordnet. Beide sitzen derzeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen weiter, erklärt die Sprecherin. Den jungen Männern wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Bei beiden handle es sich um Personen mit Wohnsitz in Coburg, so die Polizei. Die Coburger Kriminalpolizei hatte im Anschluss an die Tat einen Zeugenaufruf gestartet, der zur weiteren Aufklärung des brutalen Angriffs führen soll.

Wie die Sprecherin gegenüber inFranken.de bestätigt, habe auch "die Festnahme nur wegen Zeugenhinweisen vor Ort stattgefunden". Einer der beiden Tatverdächtigen sei "in der Nähe einer Bar angetroffen" worden, so die Sprecherin. Hat der Mann hier nach der Attacke gefeiert? Zu einer möglichen Alkoholisierung äußere man sich aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht, heißt es aus dem Präsidium. Man suche aber auch weiterhin nach Zeugen oder Zeuginnen des Vorfalls in Coburg.

Erstmeldung vom 17.09.2022: Fußgänger erleidet lebensgefährliche Verletzungen in Coburg

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Oberfranken war am Freitagabend (16. September 2022) gegen 20.15 Uhr ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Coburg gemeinsam mit seiner Ehefrau zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. In der Badergasse traf das Ehepaar auf einen 19-jährigen Deutschen und seinen 21 Jahre alten kosovarischen Komplizen. Die jungen Männer versuchten, der 54-jährigen Frau unvermittelt den Regenschirm zu entreißen. Als ihr Ehemann dazwischen ging, schlugen und traten die Täter auf den zu Boden gehenden 55-Jährigen ein, so die Polizei.

Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Beide Tatverdächtige ergriffen zunächst unerkannt die Flucht. Ein alarmiertes Notarztteam brachte den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen gelang es den Coburger Polizeibeamten, die beiden Tatverdächtigen noch in der Nacht ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen.

Gleichzeitig war der Bereich um den Tatort in der Badergasse bis in die späten Abendstunden abgesperrt und Kriminalbeamte führten eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Kriminalpolizei übernahm in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Coburg die Ermittlungen, heißt es im Bericht weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die zwei jungen Tatverdächtigen noch am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen beide Untersuchungshaftbefehle wegen versuchtem Totschlag erließ. Inzwischen sitzen sie in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes bitten die Kriminalbeamten um Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzung am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, in der Badergasse beobachtet haben, oder sonst Angaben zu den beteiligten Personen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.