Besonderes Konzerterlebnis in Coburg: Wie der Ensemble cum passione e.V. berichtet, wurde Johann Georg Künstel vermutlich bei Weißenfels geboren und war als Hofkapellmeister in Coburg tätig. Sein musikalisches Schaffen gipfelte in einer für damalige Verhältnisse sehr groß dimensionierten und umfangreich gestalteten Passion nach Texten des Markusevangeliums.

Das Werk wurde nachweislich bis in das 18. Jahrhundert regelmäßig aufgeführt, geriet dann jedoch in Vergessenheit.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Autograph zufällig wiedergefunden und schließlich in moderner Notenschrift veröffentlicht. Nach circa 1745 jedoch erklang die Markuspassion vermutlich nicht mehr in Coburg.

Die Wiederaufführung der „Markuspassion“ in Coburg gemeinsam mit Dresdner Gesangssolist*innen und Instrumentalist*innen ist ein ganz besonderer Höhepunkt im Wirken des Ensembles cum passione.

Diese findet am 1. April 2023, 18 Uhr in der Heiligkreuzkirche Coburg statt. Die Werkeinführung beginnt um 17.30 Uhr.

Karten:

18,-€ Abendkasse/ 16,-€ Vorverkauf;

13/11,-€ ermäßigt (Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Freiwillige (FSJ, FÖJ, BFD) & Inhaber*innen des Coburg-Passes)

Vorverkaufsstellen:

Pfarramt Heilig Kreuz - Hintere Kreuzgasse 7, 96450 Coburg;

Buchhandlung Riemann - Markt 9, 96450 Coburg;

Tourist-Information - Herrngasse 4, 96450 Coburg

Kartenreservierung über www.ensemble-cumpassione.de