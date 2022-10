Coburg vor 46 Minuten

Emissionshandel

"Dramatische Kostensteigerung" in der Müllentsorgung: Fränkischer Verband schlägt Alarm

Ab 2023 soll der Emissionshandel weiter ausgeweitet werden. Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken (ZAW), der unter anderem zuständig für die Abfallentsorgung in Coburg zuständig ist, äußert starke Bedenken an dieser Entscheidung.