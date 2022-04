Zwischen dem 13. und dem 19. April 2022 kam es an der Rückertschule in der Löwenstraße in Coburg zu einem Vandalismus-Vorfall. Unbekannte schlugen laut der Polizeiinspektion Coburg den Kopf einer Betonstatue im Pausenhof ab.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und sucht Zeugen des Vorfalls.

Coburg: Unbekannte schlagen Statue den Kopf ab und stehlen ihn - Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei Coburg mitteilt, wurde im Zeitraum des verlängerten Osterwochenendes vom 13. April, 12 Uhr, bis zum 19. April, 7 Uhr, der Kopf einer Betonstatue auf dem Pausenhof der Rückert-Mittelschule abgeschlagen. "Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro", so die Polizei.

Die unbekannten Täter entfernten demnach den Kopf mit einem Metallabsperrpfosten. "Der abgeschlagene Kopf wurde entwendet", berichtet die Polizei weiter.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den Unbekannten nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Rufnummer 09561/645-0 entgegen.

Vorschaubild: © Couleur/Pixabay (Symbolfoto)