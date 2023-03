Polizeimeldungen aus Stadt und Kreis Coburg

aus Stadt und Kreis Coburg Frau (26) sprüht Partner Pfefferspray ins Gesicht

ins Gesicht Andere Frau (44) greift Mann an und beleidigt Polizei

In Stadt und Kreis Coburg ist es am Dienstag (14. März) in zwei Fällen zu Körperverletzung gekommen. In beiden Fällen attackierte eine Frau ihren Partner.

Streit eskaliert: Frau sprüht Partner Pfefferspray ins Gesicht

Zu einem Streit ist es im Stadtgebiet Coburg gekommen: Eine 26-Jährige und ihr 28-jähriger Partner gerieten in der Löwenstraße in einen Konflikt miteinander, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet.

Gegen 15.10 Uhr eskalierte die Situation schließlich derart, "dass die Frau ihrer Begleitung Pfefferspray ins Gesicht sprühte", schreibt die Polizei.

Der Mann benötigte anschließend jedoch keine ärztliche Behandlung. Gegen die Frau laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Körperlicher Angriff und Beleidigungen: Frau (44) attackiert Partner und Polizei

Körperverletzung in Ebersdorf (Kreis Coburg): Zur Mittagszeit ist es in Frohnlach zu einer Körperverletzung im familiären Umfeld gekommen, berichtet die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten eskalierte die Situation: Die Frau attackierte die Einsatzkräfte und musste unter Einsatz körperlicher Gewalt gefesselt werden. Die Frau beleidigte dabei die Polizisten mit "üblen Kraftausdrücken". Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war. Der Test ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Beamten nahmen die Frau anschließend in Gewahrsam. Gegen die 44-Jährige laufen nun Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung zwischen ihr und ihrem Partner, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sowie einer Beleidigung.

Vorschaubild: © junce11/Adobe Stock (Symbolfoto)