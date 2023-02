Coburg: "Loreley" bekommt neuen Pächter - im März 2023 ist es schon so weit

Nach 11 Jahren: Bisherige Restaurant-Chefs geben Lokal ab - "Pachtvertrag ist ausgelaufen"

"Traditionelles Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche": Neuer Betreiber äußert sich

Die Coburger Gaststätte "Loreley" blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück. Im Jahr 2012 übernahmen Jakob und Tanja Stadlmeyer das Lokal, in dem traditionelle fränkische Gerichte auf der Speisekarte stehen. Am 1. März 2023 geben die bisherigen Betreiber ihre Führungsposition an Quang Anh Nguyen ab. Der neue Pächter berichtet im Gespräch mit inFranken.de, wie es mit dem Restaurant weitergeht.

Pächterwechsel im Coburger Restaurant "Loreley": "Seele des Lokals wird weiterbestehen"

"Durch die 'Loreley' ist die Liebe zur fränkischen Küche in mir entflammt", erklärt Nguyen. Er sei häufig in dem Coburger Lokal zu Gast gewesen, ihn verbinde eine Freundschaft mit den Vorpächtern. Tanja Stadlmeyer berichtet, dass sie und ihr Mann Stammgäste im japanischen Restaurant "ichi-san" in Bamberg gewesen seien, welches Nguyen zuvor betrieben hatte, dort hätten sich die drei kennengelernt. Seit Oktober 2022 sei der neue Pächter dann bereits als Berater in der "Loreley" tätig gewesen, "um den Betriebsablauf kennenzulernen".

"Unser Pachtvertrag ist ausgelaufen", berichten die Vorpächter. "Mein Mann hört zudem auf, weil er 70 Jahre alt geworden ist", so Tanja Stadlmeyer. Der bisherige Lokal-Chef gehe in Rente: "Ich werde in Zukunft eine beratende Funktion haben und bei besonderen Anlässen eventuell mit kochen", erklärt Jakob Stadlmeyer. Da Nguyen zu diesem Zeitpunkt eine neue Gaststätte gesucht habe, habe er die beiden gefragt, ob er die "Loreley" weiterführen könne. Er werde das ganze Restaurant-Team übernehmen, auch Tanja Stadlmeyer bleibt als Servicekraft erhalten. "Ab Juni 2023 kommt auch der Sohn meines Mannes, Michael Stadlmeyer, und verstärkt das Team als Koch", erläutert sie.

Im März 2023 solle ein nahtloser Übergang stattfinden: "Ich werde weiterhin fränkische Küche anbieten, die Seele des Lokals wird weiterbestehen, es bleibt ein traditionelles Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche", so Nguyen. Der 36-Jährige lebe bereits seit über 20 Jahren in Deutschland und besitze auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Sein Ankommen in der "Loreley" sei sehr herzlich gewesen: "Die Reaktion der Gäste hat mich sehr überwältigt, sie haben mich sehr gut aufgenommen, ich habe viele Glückwünsche bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Coburg eine richtige Heimat für mich wird, ich freue mich darauf."

Auch interessant: "Erhebliche Umsatzrückgänge": Traditionsunternehmen meldet Insolvenz an - rund 90 Mitarbeiter bangen um Job