Wie die Stadt Coburg berichtet, ist es in nicht einmal mehr 5 Monaten soweit und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln wird wieder über den Coburger Marktplatz ziehen, wenn am 1. Dezember der Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Auch wenn das momentane Wetter nicht wirklich weihnachtliche Gefühle aufkommen lässt, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Sowohl für den Coburger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz wie auch für den Albertsplatz werden deshalb bereits jetzt zwei passende Weihnachtsbäume gesucht.

Der Baum für den Marktplatz sollte mindestens 15 Meter und für den Albertsplatz mindestens 10 Meter hoch sein. Beide müssen gerade gewachsen und rundum gleichmäßig grün sein.

Um die Bäume fällen und abtransportieren zu können, muss die Zufahrt für ein Kranfahrzeug und einem großem LKW gewährleistet sein.

Wenn Sie in ihrem Garten einen großen Baum stehen haben, der als Weihnachtsbaum für die Coburger Innenstadt in Frage kommt und den Sie gerne zur Verfügung stellen möchten, setzen Sie sich bitte mit Coburg Marketing, Herrngasse 4, in Coburg in Verbindung.

Frank Briesemeister erreichen Sie per E-Mail unter Frank.Briesemeister@coburg.de, oder telefonisch unter 09561-898034.

Sollten Sie den Vorschlag schriftlich einreichen wollen, geben Sie bitte folgende Informationen mit an: Ihren Namen, Telefon-Nummer (am besten mobil), Ihre E-Mail-Adresse, den Standort des Baums, die Baumart und möglichst ein Bild des Baums.