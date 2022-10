Seit vielen Jahren gibt es in Coburg ehrenamtliche Kinderbeauftragte. Wie die Stadt Coburg berichtet habe der Stadtrat am Donnerstag die Diplom Sozialpädagogin und Psychotherapeutin Karin Burkardt-Zesewitz in einer nicht öffentlichen Sitzung in dieses Amt gewählt.

Sie wird die Funktion vom 1. November an wahrnehmen. Sie soll sich für die Wahrung und Beachtung der Rechte von Kindern innerhalb und außerhalb der Verwaltung stark machen, ihre Ansprechpartnerin sein und sich insbesondere für ihre Mitwirkung an Entscheidungen einsetzen.

Karin Burkardt-Zesewitz ist in Coburg geboren und wohnt sehr gerne hier. Seit 23 Jahren arbeitet die Mutter von zwei erwachsenen Kindern in der Fachberatungsstelle für Frauen und Kinder. Sie bringt viel Engagement und Fachwissen für ihr Amt mit.

„Für mich sind die Themen Kinder und Familie eine Herzensangelegenheit, außerdem bin ich Coburgerin mit Leib und Seele und hier sehr gut vernetzt“, schreibt sie im Bewerbungsschreiben um dieses Ehrenamt. „Aufgrund meiner Tätigkeit im Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und Kinder weiß ich aber auch um die Schwierigkeiten und Probleme, die es für die Kleinsten geben kann.“ Sie freue sich auf die Möglichkeit, mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen positiven Beitrag zum großen Ganzen leisten zu können.

„Mit Frau Burkardt-Zesewitz haben wir eine engagierte und motivierte Kinderbeauftragte gewinnen können, ich freue mich sehr darüber“, so Can Aydin (SPD), 3. Bürgermeister der Stadt Coburg.