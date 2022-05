"Sie kommen nach der Flucht aus ihrer Heimat, der Ukraine hier im Coburger Land an, haben Familie und Freunde zurücklassen müssen und oftmals haben sie auch kaum etwas zum Spielen dabei: die Kinder, die aus dem Kriegsgebiet geflohen sind", so das Landratsamt Coburg.

Um "ihnen den Start etwas zu erleichtern und ihnen zumindest ein kleines Lächeln wieder ins Gesicht zu zaubern", habe Oliver Popp von „pp event“in Ahorn eine Idee gehabt: Er habe sich auf die Suche nach Sponsoren gemacht und diese in Wohlleben Sports, der HUK Coburg und dem Autohaus Ernst auch gefunden.

"Gemeinsam haben sie es möglich gemacht und 50 sogenannte Bärchenboxen angeschafft, die das Schulamt Coburg in den kommenden Tagen an die hier angekommenen Kinder in den Willkommensklassen verteilen wird. In diesen Boxen befindet sich nicht einfach ein Kuscheltier", so das Landratsamt Coburg.

Vielmehr befänden sich Bär, Hund, Affe und Co lediglich als Hülle in der Box und ein Beutel voller Watte. Diese füllten die Kinder in die Tierhüllen und gäben dem Inneren des Kuscheltiers ein Herz mit, "dem sie einen geheimen Wunsch anvertrauen". Und damit auch jeder wisse, wem der Knuddelpartner gehört, gebe es dazu eine Adoptionsurkunde. Jedes Kind könne seinen Namen und den des Kuscheltiers darauf eintragen. „Ein kleiner Anker in einer schweren Zeit“, sollen die Teddybären zum Selberbasteln sein, so Oliver Popp.

Neben den Bärchenboxen seien auch Bücher mit dem Titel „Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist“ im Landratsamt angekommen. Diese seien durch eine Spende der Schülerinnen und Schüler der Realschule CO 2 finanziert worden. Jedes Kind, das aus der Ukraine in Stadt und Landkreis Coburg ankomme, erhalte ein solches Buch, das in ukrainischer und deutscher Sprache gehalten ist und so die Kommunikation fördern soll. Auch diese würden über das Schulamt in den Willkommensklassen in Stadt und Landkreis verteilt.