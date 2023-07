Coburg: Samba-Festival statt Wochenmarkt - wann die Händler wieder da sind

Am kommenden Wochenende steht das internationale Sambafestival in Coburg an. Am Samstag findet daher kein Wochenmarkt statt, wie die Stadt Coburg erklärt.

Die Markthändler*innen des Wochenmarkts dann am 19. Juli wieder vor Ort.

Der Gemüsemarkt am Freitag, 14. Juli, findet aber noch regulär von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt.