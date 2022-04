Carla Visi, bekannt geworden als Sängerin der Band „Cheiro de Amor“ hat viele der erfolgreichsten Lieder von Axé Musik, der bahianischen Karnevalsmusik komponiert und interpretiert. Die Künstlerin verarbeitet in ihren Songs auch Frevos und Galopps, jene Rhythmen, die ebenfalls den Karneval zu allen Zeiten dominiert haben.

Wie die Sambaco GmbH berichtet, ist die Sängerin eine der vielseitigsten und musikalischsten Botschafterinnen für ihr Heimatland Brasilien. Eine reichhaltige, fröhliche Musikshow, interpretiert von einer der schönsten Stimmen, die die Axé Musik der Welt zu bieten hat!

Samba-Festival Coburg: Top-Künstler*innen bringen brasilianisches Lebensgefühl

Wer Carla Visi auf dem Samba-Festival 2022 erleben möchte, der hat am Samstag, den 9. Juli um 20.30 Uhr auf der Bühne Schlossplatz die Gelegenheit dazu.

Brasilianische Sängerin kommt zum Festival Carla Visi ist ein brasilianischer Super-Star. Sambaco GmbH +1 Bild

Weitere brasilianische Top-Künstler auf den Festivalbühnen

Samba hat zwar viel mit Perkussion und Rhythmus zutun – allerdings bei Weitem nicht nur! Neben der Sängerin und Choreografin Nice Ferreira, stehen auch noch Vando Oliveira „Tudo nosso“, Osmar Oliveira mit „Sambatuque“, Samuel Neves, Paulo Lopes, die Viva Brasil Show, DJ Crell und vielen andere Künstler auf den Festivalbühnen und im Kongresshaus. Damit wird das brasilianische Lebensgefühl in die europäische Hauptstadt des Sambas gebracht. In diesem Jahr findet das internationale Festival bereits zum 30. Mal in der fränkischen Kleinstadt im Norden Bayerns statt.

Ab Mitte Mai auch Tagestickets erhältlich

Das 3-Tages-Ticket kostet 25,00 € und ist an allen VVK-Stellen in Coburg (Tourismus Coburg in der Herrngasse, Neue Presse im Steinweg, in den Aral-Tankstellen in der Ernst-Faber-Straße und Rodacher Straße und die Postfiliale in der Casimirstraße) sowie im Internet erhältlich. Ab 16. Mai wird es auch Tageskarten geben. Die Preise liegen hier bei 21,00 € für Freitag, 25,00 € für den Samstag und 15,00 € für den Sonntag. Die Tagestickets sind im Vorverkauf allerdings nur online buchbar.

Weitere Informationen unter: www.samba-festival.de