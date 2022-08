Coburg vor 1 Stunde

Lärmbelästigung

Ruhestörer (24) hört viel zu laut Musik und bedroht Nachbarin - Polizei ermittelt

Ein 24-Jähriger hörte am Montagnachmittag in Coburg so laut Musik, dass sich mehrere Nachbar*innen gestört fühlten und die Polizei riefen. Dabei kam heraus, dass der junge Mann auch eine Anwohnerin bedroht hatte.