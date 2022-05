Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ist am Mittwoch (4. Mai 2022) im Ortsteil Seidmannsdorf in Coburg passiert: Eine 73-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und sorgte so unfreiwillig für einen hohen Schaden in der Umgebung.

So wurden ein Baum und der Gehweg sowie das Auto der Rentnerin selbst in Mitleidenschaft gezogen, als diese abseits der Fahrbahn weiterfuhr. Als sich die Rentnerin auf Abwegen befand, war jedoch kein Fußgänger auf dem Bürgersteig.

Feuerwehr entfernt Gefahrstoffe von Gehweg - Sachschaden geht in die Zehntausende

Das Fahrzeug der Rentnerin fand den Weg auf die eigentliche Fahrspur nicht zurück und kam, mit massiven Unterbodenschäden, auf dem Gehweg zum Halt. Während der kurzzeitigen Irrfahrt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Grund dafür war unter anderem: die Entfernung der auslaufenden Betriebsstoffe durch Feuerwehr und Stadtreinigung.

Die 73-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Ebenfalls interessant: Motorradtour endet für Rentner beinahe im Unglück