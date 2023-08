Coburg : Besucher sichten Ratten am Goldbergsee - auf Kinderspielplatz

: "Am gesamten Goldbergsee ": Stadt schildert die aktuelle Lage

": schildert die aktuelle "Die Hände gebunden": Goldstrand-Betreiber erklärt - deshalb ist Bekämpfung schwierig

Wie der Pressesprecher der Stadt Coburg, Louay Yassin, gegenüber inFranken.de berichtet, sei man im Rathaus durch ein Besucher-Video über ein mögliches Ratten-Problem am Goldbergsee informiert worden. Daraufhin habe man sofort den Pächter des Goldstrands Nima Khorsandi auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht, erklärt Yassin. Aber auch Khorsandi seien beim Kampf gegen die ungebetenen Gäste weitestgehend "die Hände gebunden", wie dieser im Gespräch mit inFranken.de betont. In Nürnberg war erst vor wenigen Monaten der Spielplatz am Aufseßplatz von einer Rattenplage heimgesucht worden.

"Dürfen nur nicht Überhand nehmen": Stadt bestätigt Rattenvorkommen am Goldbergsee - nur eine Sache darf nicht passieren

Dass es rund um den Goldbergsee Ratten gibt, sei der Stadt durchaus bereits seit Längerem bekannt. "Am gesamten Goldbergsee gibt es Ratten, wie an jedem anderen See auch", erklärt Coburgs Pressesprecher Louay Yassin gegenüber inFranken.de. "Ratten gibt es im Prinzip überall, sie dürfen nur nicht Überhand nehmen", sagt er. Das, so Yassin, passiere vor allem dann, wenn regelmäßig Essensreste liegen bleiben, weshalb es stets wichtig sei, das zu vermeiden.

"Wir sprechen aktuell ausdrücklich nicht von einer Rattenplage", betont Yassin. Man habe demnach nämlich nicht flächendeckend geprüft, wie massiv das Problem tatsächlich ist. "Es gibt bislang nur ein Video, auf dem zwei Ratten zu sehen sind, mehr können wir dazu aktuell nicht sagen", erklärt er.

Zumindest die Gaststätte am Goldstrand habe man aber bereits unter die Lupe genommen. "Die Lebensmittelüberwachung war vor Ort und hat das Lokal geprüft", berichtet Yassin. Dort sei demzufolge aber alles sauber gewesen. Ob der betroffene Spielplatz ebenfalls kontrolliert wurde und ob man dort Ratten gefunden habe, könne er indes jedoch nicht sagen.

Goldstrand-Pächter in Coburg von Ratten-Aufnahmen überrascht - "noch nie zuvor gesehen"

"Wichtig ist für mich erstmal, dass bei uns im Lokal alles picobello ist", erklärt Goldstrand-Pächter Nima Khorasandi im Gespräch mit inFranken.de. Das, so der Betreiber, habe die Stadt mittlerweile sogar bereits "mehrmals kontrolliert". Beeinflussen könne Khorasandi demnach sowieso nur das, was in seinem Lokal passiert. "Wir können alles was zu uns gehört nach bestem Wissen und Gewissen sauber halten", erklärt er. Wirklich kontrollieren, "was sich drumherum im Gebüsch alles tummelt" könne man aber nicht. "Der Goldbergsee ist nun mal weitestgehend freie Natur, dass da alle möglichen Tiere herumtollen, ist ja klar", sagt der Goldstrand-Betreiber.

Dagegen etwas zu unternehmen sei demnach nicht möglich. "Da dürfen wir gar nichts machen, da sind uns die Hände gebunden", erklärt er. Die Nachricht einer möglichen Rattenplage am Goldstrand sei für ihn indes durchaus überraschend gewesen. "Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt des Videos hier noch nie zuvor Ratten gesehen", berichtet Khorasandi. Zumindest tagsüber seien die Nager demnach normalerweise "gar nicht zu sehen". Was nachts, nach Schließung seines Lokals, um den Goldbergsee herum passiere, könne er aber freilich nicht genau sagen.

"Wenn wir hier ein massives Ratten-Problem hätten, dann hätten wir das aber auch vorher schon mitbekommen", sagt er. Zumal der Spielplatz auch vorher schon "jeden Tag nach Feierabend" sauber gemacht worden sei. Ratten-Kot oder ähnliche Hinterlassenschaften seien weder ihm, noch seinen Mitarbeitern dabei jemals aufgefallen. Weitere Nachrichten aus Coburg findet ihr hier.