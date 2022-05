Nachdem sich die Stoffhäschen zum Selberstopfen an Ostern so großer Beliebtheit erfreuten, bietet das Coburger Puppenmuseum nun flauschige Junikäfer der Firma EBO aus Kipfendorf als Bastelangebot an.

Wie die Stadt Coburg berichtet, enthält die Basteltüte für den Preis von 7,50 € alle Materialien: Die fertige Hülle des Käfers muss mit der Füllwatte kräftig gestopft werden. Anschließend braucht es noch eine kleine Naht am Bauch und eine hübsche Schleife um den Hals – schon ist der flauschige Käfer fertig! Wer möchte, kann dem Käfer auch noch einen Namen geben und die Geburtsurkunde ausfüllen.

Die Basteltüten sind zu den Öffnungszeiten täglich von 11 – 16 Uhr an der Kasse des Coburger Puppenmuseums erhältlich.

Viel Spaß beim Basteln wünscht das Coburger Puppenmuseum!