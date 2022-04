Coburg vor 1 Stunde

Kunstsammlung

Osterferien 2022: Familienführungen und Modell aus Lego-Steinen auf der Veste Coburg

In Coburg bietet die Kunstsammlungen der Veste in den Osterferien 2022 ein Programm "für Groß und Klein" an. An vier Terminen bestehe die Möglichkeit einer "Extra-Führung durch Museum".