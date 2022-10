Beamten der Polizeiinspektion Coburg ist am Freitag (28. Oktober 2022) in der Stadt ein Pedelec aufgefallen, das "aller Voraussicht nach auch ohne Tretunterstützung über einen Elektroantrieb verfügte", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Aus diesem Grund entschied sich die Polizeistreife vor Ort zu einer Verkehrskontrolle. In der Callenberger Straße konnten sie den Fahrer des Pedelecs anhalten und die Kontrolle durchführen. Hierbei bestätigte sich der anfängliche Verdacht. Am Lenker des Pedelecs war tatsächlich ein Gashebel angebracht, mit welchem es auch ohne Tretbewegung beschleunigt werden konnte.

Pedelec-Fahrer fehlt Versicherungskennzeichen - ihm droht nun eine Anzeige

Das "Fahrzeug" unterlag, laut Polizei, somit dem Zulassungsrecht und hätte ein entsprechendes Versicherungskennzeichen benötigt. Da aber ein solches nicht angebracht war, erwartet den Fahrer des Pedelecs eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz - weitere mögliche Konsequenzen werden aktuell durch die Polizei Coburg geprüft.