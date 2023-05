Coburgerinnen und Coburger können ihre Passbilder ab sofort digital an das Bürgerbüro übermitteln, das Papierbild wird in diesem Fall überflüssig. Diesen Service bieten die Fotostudios in der Coburger Innenstadt (Foto Mitschke, Foto Wiesner, Willemer & Prause und Bilderwerkstatt Kausch) ihren Kundinnen und Kunden.

Wie die Stadt Coburg erklärt, sind sie über eine Schnittstelle mit den Systemen der Verwaltung verbunden und können die Bilder direkt übermitteln.

„Selbstverständlich können Bürgerinnen und Bürger weiterhin Papierbilder mit zum Termin bringen – und wir freuen uns natürlich, wenn sich noch mehr Fotostudios über die Schnittstelle mit dem Bürgerbüro verbinden lassen“, erklärt Jannik Kleinlein, Leiter des Bürgerbüros.