Es ist wieder soweit. Nach zwei Jahren Zwangspause begibt sich das Philharmonische Orchester zusammen mit Generalmusikdirektor Daniel Carter auf eine musikalische Reise.

Wie die Stadt Coburg berichtet, sei das Ziel Carters Heimat Australien.

Die Stadt Coburg lädt hierzu herzlich am Freitag, 6. Januar 2023, um 11 Uhr zum 34. Neujahrskonzert ins Kongresshaus Rosengarten ein.

Unter dem Motto „Strauß in Australien“ erklingen Werke aus den Federn von Strauß, Lehar, Grainger und Sculthorpe.

Karten für das Konzert sind sowohl online unter www.landestheater-coburg.de, an der Kasse des Landestheaters, sowie bei der Geschäftsstelle der Neuen Presse, Schuhhaus Appis in Bad Rodach und Schreibwaren Stache in Neustadt bei Coburg erhältlich.

