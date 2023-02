Mehrere unbekannte Männer haben am Montagabend (20. Januar 2023) einen 28-Jährigen in Coburg angegriffen und verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen hielt sich der 28-Jährige mit seiner Lebensgefährtin in der Straße "Kleine Mauer" auf, als sie gegen 20.15 Uhr mit einer Personengruppe zunächst verbal in Streit gerieten. Anschließend gingen die vier bis fünf bislang Unbekannten auf den jungen Mann los und schlugen auf ihn ein, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag (21. Januar 2023) berichtet.

Als der 28-Jährige zu Boden ging, traten die Unbekannten gegen seinen Kopf. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Nachdem die Polizei verständigt worden war, fahndeten mehrere Streifenbesatzungen nach den Tätern - ohne Erfolg. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte gehen auf 28-Jährigen in Coburg los: Wer kann Hinweise geben?

Die Gesuchten können wie folgt beschrieben werden:

vier bis fünf Männer

etwa 16 bis 20 Jahre alt

dunkler Teint

Der 28-Jährige wurde leicht verletzt, seine Freundin blieb unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)